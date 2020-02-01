Новые аудиокниги

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Чистая правда. Как сохранить
Бизнес
В своей острой, провокационной и ошеломляюще откровенной книге о судьбах женщин в бизнесе Маргарет Хеффернан поднимает темы, важные для всех нас, - власть, выбор, любовь, секс, деньги. Она предостерегает о препятствиях, показывает, где расставлены ловушки, советует, как избежать стереотипов и не превратиться на работе в "гейшу", "стерву", "невидимку" или
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Новые истории, которые заставят тебя
Другое
Самозванка на эротическом балу; любовь и коварство; страх разоблачения; средство от импотенции; расплата за соблазн; заложник неглиже; любовница близнецов... В книге `Новые истории, которые заставят тебя покраснеть` - втором сборнике из серии `Истории на ночь` - Мари Грей представляет широкий спектр человеческих отношений и удовольствий.
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На смерть Джона Апдайка
Другое
За сорок лет писательского труда Джон Апдайк завоевал огромную популярность в США и во всем мире. Его имя прочно утвердилось в галерее титанов американской литературы — таких, как Стейнбек, Фолкнер, Хемингуэй. Английский писатель Иэн Макьюэн в своей статье "На смерть Джона Апдайка" отдает дань уважения талантливому и самобытному автору.
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Рихард Зорге
История
В предлагаемой читателям книге рассказывается не только о Рихарде Зорге - замечательном разведчике Герое Советского Союза, но и о его друзьях и соратниках, о сложных условиях, в которых им приходилось работать; приводятся некоторые данные из биографии Зорге, неизвестные ранее читателю.
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Археология по следам легенд и мифов
История
При слове «археология» прежде всего вспоминаются раскопки Помпеи и открытие гробницы Тутанхамона, находка Трои Г. Шлиманом и, может быть, скифские курганы… Однако из новой книги Германа Малиничева вы узнаете, что археологи искали (причем небезуспешно) реальные следы множества других, подчас легендарных городов, героев, забытых исторических эпох: не только
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Алгебраист
Фантастика
Со средним инициалом, как Иэн М.Бэнкс, знаменитый автор "Осиной Фабрики", "Вороньей дороги", "Бизнеса", "Улицы отчаяния" и других полюбившихся отечественному читателю романов не для слабонервных публикует свою научную фантастику. В 4034 г. н. э. объединяющая множество рас могущественная Меркатория, возглавляемый архимандритом Люсеферусом культ Заморыша и
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Железный пират
Роман / История
Сэр Макс Пембертон - известный английский беллетрист и издатель, автор популярных приключенческих и мистических романов. Герои его книг - моряки, предприниматели, любители странствий - совершают подвиги в схватках с пиратами и разбойниками, проявляют мужество и благородство в самых драматических ситуациях. В данном томе представлены два произведения
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Мы - славяне!
Другое
Имя Марии Семеновой хорошо известно миллионам читателей в Россиии и за ее пределами. Она автор знаменитого цикла романов о Волкодаве, а также множества других книг: "Валькирия", "Лебединная дорога", "Викинги". На сугубо документальном материале автор увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно
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Ускорители Жизни
Психология / Бизнес
Свой он-лайн тренинг “Ускорители Жизни” Анто Макурин специально сделал для тех, кто хочет получить мощный заряд позитивной энергии. Для тех, кто хочет создать в своей жизни сильный поток активности, деятельности и успеха. Сейчас Антон хочет рассказать вам его новом игровом тренинге. Он называется “Ускорители Жизни” – и вам лучше придержать шляпу, потому что
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Николай Пирогов
Другое / Биография
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они
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Ангел, летящий на велосипеде
Повесть
Хрупкая женщина, ангел, летящий на велосипеде, кинообозреватель «Ленинградской правды». Место в углу страницы, предоставляемое ей каждую неделю, не намного больше места печати. О чем бы ни писала Ольга, ей следует ограничивать себя во всем. Она обязана быть краткой, не допускать отступлений от темы. Бывает – автору непросто удержать себя в этих рамках.
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Шестой знак
Фэнтези
После сложной и интересной Игры всегда есть место для дополнительной партии. Особенно если не всех Игроков устроил финал. Заключительная книга о приключениях Гайдэ.
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Механикум
Фантастика
На Марсе происходит раскол — часть адептов Механикум, включая верховного генерал-фабрикатора, встают на сторону Воителя Хоруса, купившего их поддержку снятием запрета на исследование и использование запретных технологий. И тогда шуточный афоризм Механикум — «Знание — сила, остерегайтесь его» — перестанет быть шуткой и красная планета погрузится в пламя
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Крупные сделки и сделки с
Бизнес
Лекция «Крупные сделки и сделки с заинтересованностью» посвящена наиболее часто встречающимся в практике арбитражных судов вопросам, связанным с порядком заключения, одобрения и признания недействительными крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных исполнительными органами Акционерного общества. Подробно, на высоком теоретическом уровне, с
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Верность и честь - сборник рассказов
Фантастика
Империя. Вечно растущая и вечно воюющая. Великая. Непобедимая. Мощь и мудрость Императора человечества — чело ее. Кузницы Марса и города-ульи — тело ее. Примархи и Легионы Адептус Астартес — длани и стопы ее. Империя несокрушима. Золотой век человечества. Его полдень. Опрокинуть, ослабить, укусить, огрызнутся — пытались и постоянно пытаются вечные враги
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Действуй! Как перестать откладывать
Психология / Бизнес
С помощью этого аудиокурса вы узнаете о самых главных причинах вашего промедления. В этом нет вашей вины – большинство людей делают точно так же. Просто не разобравшись в чем истинная причина проблемы – очень сложно с ней действительно справиться. Если вы не понимаете причины своего промедления – то вы не сможете с этим справиться. Тайм менеджмент,
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